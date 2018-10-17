ООС: За сутки боевики 6 раз обстреливали позиции ВСУ, потерь среди военных нет

В районе проведения операции Объединенных сил в течение сегодняшних суток, 16 октября, с 7 до 18 часов, российские оккупационные войска 6 раз нарушили режим прекращения огня. Потерь среди бойцов ВСУ нет.

Об этом сообщается на странице пресс-службы операции Объединенных сил в Facebook.

При этом противник один раз применил вооружение, запрещенное минскими соглашениями.

Днем враг открывал прицельный огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по позициям Объединенных сил в районе населенных пунктов Станица Луганская, Чермалык, Гнутово, Водяное, Лебединское и Широкино.

Опорные пункты наших войск вблизи Водяного оккупанты обстреляли из минометов калибра 120 миллиметра.

Напомним, во время учебно-боевого полета в районе села Уланов Винницкой области упал самолет Су-27.