На Донбассе боевики 19 раз стреляли по украинским военнослужащим – двое погибли, один ранен

В течении минувших суток, 16 октября боевики 19 раз открывали огонь по позициям украинских военных в зоне проведения операции Объединенных сил.

Об этом сообщает пресс-центр ООС на странице в Facebook.

Отмечается, что враг трижды применял вооружение, запрещенное минскими договоренностями. В частности, противник вел прицельный огонь из минометов калибра 120 и 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Активизировалась работа вражеских снайперов.

Боевики осуществляли обстрелы позиций ООС в районе населенных пунктов Станица Луганская, Новозвановка, Луганское, Пески, Марьинка, Березовое, Чермалык, Павлополь, Гнутово, Водяное, Лебединское и Широкино.

На опорные пункты наших войск вблизи Луганского противник совершал огневой влияние из минометов калибра 120 и 82 мм, а также вооружения боевых машин пехоты. Позиции Объединенных сил в районе Водяного оккупанты обстреливали из минометов 82-го калибра. В Марьинка и Березовом по наших защитниках вели огонь снайперы.

«В ходе боевых действий двое военнослужащих Объединенных сил погибли, один получил ранения», - говорится в сообщении.

По данным разведки, в течение суток трех оккупантов уничтожили и еще двое ранены.

«С начала суток враг дважды обстрелял позиции Объединенных сил на Мариупольском направлении в районе населенных пунктов Гнутово и Лебединское из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Тяжелое вооружение не применялось. Потерь среди личного состава Объединенных сил не допущено», - добавили в пресс-центре.

Напомним, что за прошедшие сутки, 15 октября, боевики совершили 37 обстрелов по позициям ООС. В ходе обстрелов один украинский военнослужащий погиб, еще трое получили ранения.