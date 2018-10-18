В США отказали во въезде россиянину, которого назначили на должность в ООН

Соединенные Штаты отказали во въезде россиянину, назначенному на должность в секретариате ООН.

Об этом заявила официальный представитель российского дипломатического ведомства Мария Захарова, пишет ТАСС.

— Недавно американская сторона без каких-либо причин отказала во въезде россиянину, официально назначенному на должность в секретариат ООН. При этом (представители США – ТАСС ) тянули с ответом целый год, - пожаловалась Захарова.

Она добавила, что Соединенные Штаты в массовом порядке «срывают поездки россиян в рамках деловых, культурных, спортивных, гуманитарных контактов».

— Власти США целенаправленно препятствует работе российских дипломатических и консульских представительств, затягивая выдачу разрешения на въезд новых сотрудников. Регулярными стали прямые отказы в визах. США злоупотребляют имеющейся у них привилегией размещения в стране ООН, - уверена Захарова.

По ее мнению, Вашингтон манипулирует визовыми вопросами «для оказания давления на другие страны, самовольно определяет, чьим представителям разрешено участвовать в мероприятиях по линии ООН, а кому доступ туда закрыт».

В России считают такие действия США «грубым произволом».

Напомним, Президент Украины Петр Порошенко призвал международную общественность к единству в активном противодействии политике Кремля и его очередной цели - оккупации Азовского моря.