Опубликованы снимки строительства под Калининградом бункеров для хранения ядерного оружия

Россия значительно модернизировала хранилище для ядерного оружия в Калининградской области. Соответствующие работы ведутся по всему региону.

Об этом позволяет судить информация от частной компании ImageSat International, занимающейся анализом спутниковых данных, сообщает CNN.

Телекомпания приводит снимки объектов, сделанные 19 июля — 1 октября. По ним видно, что в это время модернизировали 40 бункеров в районе Приморска на северном берегу Калининградского залива. Сообщается, что летом десять из них были в ситуации строительства, а к октябрю модернизация завершилась.

В частности модернизировали база «Чкаловск», что на севере от Калининграда. На нее 7 октября, как сообщал телеканал Минобороны «Звезда», вернулись самолеты 72-й авиабазы морской авиации Балтийского флота, базировавшиеся ранее в Черняховске. В Черняховск же были отправлены комплексы «Искандер».

На данный факт уже отреагировал командующий ВМС США в Европе и Африке Джеймс Фогго, заявивший, что приведенные материалы не остановят НАТО.

- Если они противостоят нам, мы будет противостоять им, — заявил он.

Напомним, ранее Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Москва не будет подписывать Договор о запрете ядерного оружия, принятый ООН в июле 2017 года.