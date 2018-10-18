Вице-премьер Италии пообещал «сделать все» для отмены санкций против России

Вице-премьер Италии Сальвини заявил, что «сделает все», чтобы отменить санкции ЕС против России, или, по крайней мере, противостоять попыткам автоматически обновлять их каждые шесть месяцев.

Об этом сообщает Радио Свобода.

Во время визита в Москву Сальвини заявил, что ЕС применил санкции против России за «возможные нарушения против Украины», не предпринимая никаких мер из-за оккупации Турцией северного Кипра – «европейской страны» - с 1974 года.

- Я приехал сюда, потому что убежден, что санкции - это экономическое, социальное и культурное безумие, - сказал он.

Ранее СМИ сообщали, что Италия выступила против предложения стран ЕС ввести новые санкции в отношении России за организацию кибератак.

Евроскептик Сальвини известный своей пророссийской позицией. В июле во время визита в Москву он выступил за отмену санкций ЕС в отношении России к концу года. Он заверил, что воспользуется всеми возможными средствами, чтобы убедить европейских партнеров снять санкции, введенные в 2014 году из-за аннексию Крыма и агрессию России на востоке Украины, например, правом вето.

Отметим, Болгария, обещавшая снять санкции з России, возглавила Совет Евросоюза.

Ранее сообщалось, что городской совет Вероны лишил Петра Порошенко звание почетного гражданина. Это звание было присвоено Порошенко в знак благодарности за возвращение 17 картин, похищенных из веронского музея Кастельвеккио и найденных в Украине. В МИД Украины тогда заявили что данное решение было срежиссировано Кремлем.

