Омбудсмен Денисова обратилась в ФСБ с просьбой отпустить очаковских моряков, которых удерживают без документов в оккупированном Крыму

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова обратилась в Федеральную службу безопасности РФ с требованием отпустить удерживаемых в оккупированном Крыму украинцев, членов экипажа судна «ЯМК-0041».

Об этом она сообщила на своей странице в Facebook.

«Украинцев Сергея Калиниченко, Олега Блока и Руслана Скрипника продолжают незаконно удерживать на территории аннексированного Крыма. А все потому, что правоохранители агрессора беспричинно отобрали у них паспорта для выезда за границу. По истечении почти шести месяцев положение сейчас у всех троих не наилучшее: моряки и их семьи физически и морально истощены», - пишет омбудсмен.

Она рассказала, что состояние здоровья Калиниченко значительно ухудшилось. Он страдает ладонным фиброматозом, требующим квалифицированного лечения.

Блок, по словам Денисовой, до задержания присматривал за своей 83-летней матерью. Она сейчас практически в беспомощном состоянии без сына: не имеет возможности самостоятельно ухаживать за домом, покупать продукты питания.

«Ко всему прочему, этой осенью Олег Блок планировал жениться», - добавила Денисова.

Что касается Скрипника, то, как пишет омбудсмен, у него двое детей, которые уже почти полгода остаются без отца. Сейчас у семьи нет средств на содержание и обучение малышей, потому что они остались без кормильца.

«Еще 11 сентября из ФСБ мне сообщили, что меры процессуального принуждения к этим трем лицам не применялись. На прошлой неделе советник президента РФ на мой запрос ответил, что загранпаспорта у экипажа судна никто не отбирал и свобода их передвижения не ограничивалась. Но покинуть территорию Крыма они до сих пор не могут», - возмущается уполномоченная по правам человека.

Она напомнила, что на прошлой неделе Украине все же удалось вернуть на подконтрольную территорию члена экипажа судна «ЯМК-0041» Геннадия Отычко.

«Поэтому возможно возвращение и других», - подчеркнула Денисова.

Напомним, это судно российские пограничники задержали еще в мае – моряков подозревали в браконьерстве. Капитана судна арестовали, остальных четырех членов команды отпустили, но не вернули им паспорта, поэтому они не могли выехать из Крыма. У моряка Отычко за время вынужденного пребывания в Крыму умерла мать и он просил отпустить его домой. Позже российские оккупанты отпустили домой очаковского моряка, у которого умерла мать.