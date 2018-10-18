«Мы как мученики попадём в рай, а они просто сдохнут», – Путин о тех, кто применит ядерное оружие против РФ

Президент Российской Федерации Владимир Путин, заявил, что те, кто применит ядерное оружие против России, «сдохнут, не успев раскаяться».

Такое заявление он сделал в ответ на вопрос на заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай».

Так, отвечая на вопрос о том, что будет с теми, кто применит ядерное оружие против России, Путин сказал: «Мы, как мученики, попадем в рай, а они просто сдохнут, даже не успев раскаяться».

Также он заявил, что Россия якобы не может стать инициатором ядерной войны, поскольку ее военная доктрина не предусматривает превентивного удара.

Ранее сообщалось, что ранее президент РФ Владимир Путин сказал, что считает нападение на колледж в Керчи, в результате которого погибли 21 человек, результатом глобализации.