Илья Яницкин Суд в Хельсинки вынес приговор по основателю и трем сотрудникам прокремлевского сайта MV-Lehti за преследование финской журналистки Джессикки Аро.

Об этом сообщает финская телерадиокомпания Yle.

Основатель сайта MV-Lehti Илья Яницкин признан виновным по 16 пунктам обвинения, в том числе в распространении порочащих сведений, и приговорен к одному году и 10 месяцам лишения свободы.

Кроме того, к одному году условно приговорен журналист Йохан Бекман, также обвинявшийся в диффамации. К трем месяцам условно приговорена также неназванная сотрудница сайта MV-Lehti.

Обвиняемые по этому делу должны выплатить 136 тысяч евро за ущерб, нанесенный журналистке и оплатить несколько десятков тысяч евро судебных издержек.

Финская журналистка Джессикка Аро подвергалась травле со стороны пророссийских троллей на протяжении нескольких лет. Она началась в 2014 году после того, как она написала о российской пропаганде в финских соцсетях. На сайте MV-Lehti и других ресурсах публиковались личные сведения об Аро, включая ложные данные о ее якобы наркозависимости.

Напомним, как российский пропагандист Грэм Филлипс, известный своими лживыми репортажами из оккупированного Донбасса, надругался над могилой Степана Бандеры в Мюнхене на кладбище Вальдфридхоф.

В августе посольство Украины в Великобритании осудило провокационные действия пропутинского Грэма Филлипса и призвало Британию наказать пропагандиста за все его действия.

25 июля 2014 года сотрудники Службы безопасности Украины выдворили за пределы Украины задержанного в Мариуполе Грэма Филлипса. Позже его задержали и допросили в британском аэропорту.

В сентябре 2016 года Грэм Филлипс стал издеваться над освобожденным из плена боевиков украинцем Владимиром Жемчуговым. Но украинец, потерявший обе руки и частично зрение, дал достойный ответ пособнику боевиков.