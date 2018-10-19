В США считают, что Россия не выполняет Минские договоренности, чтоб решить военный конфликт на Донбассе

Заместитель госсекретаря США Кирстен Медиссон заявила, что Украина прилагает максимум усилий для урегулирования конфликта на Донбассе, в то время как усилия российской стороны в этом вопросе недостаточно.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

«Мы надеемся, что этот конфликт, который забирает так много человеческих жизней и приносит так много страданий, закончится», - сказала Кирстен Медиссон.

Также заместитель госсекретаря прокомментировала выполнения Минских договоренностей.

«Я знаю, что Россия не делает так много шагов (как Украина - ПН) для того, чтобы воплотить минские соглашения в жизнь», - подчеркнула Медиссон.

Напомним, президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу CBS, отвечая на вопросы журналистов о том, почему он ни разу не критиковал президента РФ Владимира Путина, заявил, что передал Украине наступательное оружие.