Из-за взрывов на трех арсеналах Украина потеряла 40% боеприпасов, - журналист

Балаклея, Калиновка и Ичня – три из шести крупнейших украинских арсеналов взорваны один за другим. За полтора года Украина потеряла примерно 40% всех запасов боеприпасов. Более 210 тысяч тонн боеприпасов всех типов (начиная от пистолетных патронов и заканчивая баллистическими ракетами «Точка-У») взлетело на воздух.

Об этом сообщил журналист Юрий Бутусов, передает «Зеркало недели».

По его словам, для сравнения – за пять лет войны и всевозможных учений и маневров Вооруженные силы потратили примерно до 70 тысяч тонн боеприпасов, то есть потери на взорванных складах в три раза превышают расходы на боеприпасы за время войны.

«На 6-м арсенале в Ичне хранилось 69 тысяч тонн боеприпасов – после взрывов уцелело всего 4 защищенных бетонированных укрытия, потери боеприпасов составляют около 95%. Закупка таких боеприпасов за рубежом по ценам мирового рынка обойдется в сотни миллионов долларов. Восполнить потери такого масштаба в ближайшее время не удастся, поскольку это требует колоссальных расходов, - отмечает эксперт. – Много это или мало – взрыв примерно 70 тысяч тонн боеприпасов для Украины? Стоимость одного 152-мм гаубичного снаряда на мировом рынке – порядка 2-3 тысяч долл. Для сравнения: за все время войны на всех участках фронта и на всех военных маневрах ВСУ израсходовали примерно 70 тысяч тонн боеприпасов всех видов. То есть на запасах Ични армия могла бы еще долгие годы выполнять многие виды боевой подготовки и боевых задач на фронте».

Журналист полагает, что диверсия могла быть осуществлена кем-то из персонала базы в Ичне. Следствие считает эту версию весьма вероятной. Как минимум, противник был хорошо информирован о положении дел на арсенале. 5 октября на площадке №133 проводились погрузочные работы – часть ракет вывезли в грузовой вагон на железнодорожную ветку. Часть сотрудников базы находилась на площадке. Неизвестно, конечно, кто еще мог иметь к ней доступ. И вот незадолго до полной разгрузки именно здесь происходит взрыв.