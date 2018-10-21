ООС: Оккупанты 17 раз обстреливали позиции ВСУ, один боец ранен

За минувшие сутки боевики 17 раз открывали огонь по позициям Вооруженных сил Украины, один военнослужащий получил ранения.

Об этом сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил на странице в Facebook.

«Боевики 17 раз открывали огонь по позициям наших войск из крупнокалиберных пулеметов, стрелкового оружия и гранатометов различных систем. В районе Гнутово противник применил противотанковую управляемую ракету. Ранения получил один военнослужащий Объединенных сил», - говорится в сводке.

За прошедшие сутки боевики обстреливали позиции Объединенных сил в районе населенных пунктов Верхнеторецкое, Авдеевка, Пески, Опытное, Шумы, Марьинка, Тарамчук, Новомихайловка, Красногоровка, Гнутово, Лебединское и Широкино.

Отметим, что боевики активно применяли оружие на донецком и мариупольском направлениях. Украинские военные вынуждены были адекватно отвечать на огонь противника. Также с неподконтрольной территории вблизи КПВВ «Майорское» боевики совершили обстрелы из стрелкового оружия.

«В результате этого повреждено воздушный баллон надувного модуля. В палатке в это время находились гражданские лица. Никто не пострадал», - отметили в пресс-центре.

По данным украинской разведки, один боевик уничтожен и еще четверо ранены.

«За текущие сутки, по состоянию на 7:00 утра, противник совершил обстрел наших позиций в районе Попасной. Потерь среди украинских воинов не допущено», - сообщили в штабе.

Напомним, заместитель госсекретаря США Кирстен Медиссон заявила, что Украина прилагает максимум усилий для урегулирования конфликта на Донбассе, в то время как усилия российской стороны в этом вопросе недостаточно.