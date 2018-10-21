«Если не остановить Россию санкциями, будет угроза милитаризации Мариуполя», - первый вице-премьер Украины Кубив

Руководство Канады поддерживает позицию о необходимости усиления санкционного давления на Россию, поскольку существует угроза милитаризации Мариуполя.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом во время своего визита в Канаду корреспонденту "Укринформа"рассказал первый вице-премьер-министр Украины Степан Кубив.

«Во время встречи с членами парламентской группы дружбы между Канадой и Украиной мы обсудили «список Магнитского» и дальнейшее расширение санкций против России. Депутаты поддерживают позицию усиления этих санкций для прекращения российской агрессии», - сказал Степан Кубив.

Также Кубив добавил, что речь идет как об индивидуальных санкциях, так и об общих экономических.

«Речь шла о расширении как индивидуальных санкций по «списку Магнитского», так и более широких экономических ограничительных мер, в частности из-за Керченского моста», - подчеркнул Кубив.

По его словам, во время разговоров с руководством Канады было упомянуто и об украинских политических заключенных, и о провокационные действия РФ в Азовском море.

«Если не остановить Россию санкциями, то существует угроза милитаризации Мариуполя», - предупредил Кубив.

Напомним, США официально объявили о планах выйти из договора с Россией о контроле над ядерным вооружением.