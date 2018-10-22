За сутки на Донбассе трое украинских военнослужащих получили ранения

Фото: иллюстрация из интернета В результате боевых действий на Донбассе за минувшие сутки, 21 октября, трое украинских военных получили ранения.

Об этом сообщают в штабе Операции объединенных сил.

Так, российские оккупанты 19 раз открывали огонь по позициям украинских войск, трижды применяя вооружение, запрещенное минскими договоренностями. Боевики вели прицельный огонь из минометов калибра 120 и 82 миллиметра, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Российско-оккупационные войска осуществляли обстрелы позиций Объединенных сил в районах населенных пунктов Счастье, Крымское, Попасная, Шумы, Пески, Марьинка, Тарамчук, Красногоровка, Павлополь, Водяное, Гнутово, Лебединское и Широкино.

На опорный пункт войск вблизи Водяного они осуществляли огневое воздействие из минометов калибра 120 миллиметров, гранатометов и стрелкового оружия. Позиции Объединенных сил в районах Крымского и Широкино оккупанты обстреливали из минометов 82-го калибра, а вблизи Счастья по украинским защитникам применили стрелковое оружие.

По данным разведки, в течение суток 8 оккупантов были уничтожены и еще 2 получили ранения. Трое военнослужащих из состава Объединенных сил получили ранения. Отмечается, что с начала суток боевики из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия совершили обстрел позиций в районе Новотроицкого.

Напомним, США считают, что Россия не выполняет Минские договоренности, чтоб решить военный конфликт на Донбассе.