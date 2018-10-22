Экс-муж украинской олимпийской чемпионки, подозреваемый в госизмене, должен был создать пророссийскую партию по заданию ФСБ, – СБУ

Тимофей Нагорный Подозреваемый в государственной измене бизнесмен Тимофей Нагорный должен был по заданию российских спецслужб создать в Украине политическую партию для продвижения интересов Кремля.

Об этом в понедельник, 22 октября, рассказал глава управления СБУ в Киевской области Олег Валендюк, передает «Новое время».

«По заданию кураторов из ФСБ общественный деятель должен был создать и развить политическую партию как инструмент продвижения внешнеполитических интересов РФ и элемент дестабилизации ситуации в Украине», - заявил он.

Взамен российские силовики обещали закрыть уголовные дела, открытые против Нагорного и его родителей на территории РФ.

Валендюк также отметил, что партия Нагорного должна была принять участие в ближайших парламентских выборах.

Как известно, Служба безопасности Украины заподозрила бывшего супруга олимпийской чемпионки по гимнастике Лилии Подкопаевой в государственной измене. 4 октября Печерский суд Киева избрал фигуранту дела меру пресечения в виде ареста с возможностью внесения залога в размере 528,6 тысяч гривен.