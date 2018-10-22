Путин подписал указ об ответных санкциях в отношении Украины

Владимир Путин Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ «об ответных экономических мерах на антироссийские санкции Украины».

Об этом сообщается на сайте Кремля.

Согласно тексту указа, правительство РФ должно определить список физических и юридических лиц, которые попали под антироссийские санкции, а также разработать список мер, которые нужно будет применить в отношении Украины.

«В ответ на недружественные и противоречащие международному праву действия Украины, связанные с введением ограничительных мер в отношении граждан и юридических лиц Российской Федерации, в целях защиты национальных интересов Российской Федерации и в соответствии с Федеральными законами от 4 июня 2018 г. № 127-ФЗ «О мерах воздействия (противодействия) на недружественные действия Соединенных Штатов Америки и иных иностранных государств», от 30 декабря 2006 г. № 281-ФЗ «О специальных экономических мерах» и от 28 декабря 2010 г. №390-ФЗ «О безопасности» постановляю:

1. Федеральным органам государственной власти, органам государственной власти субъектов Российской Федерации, иным государственным органам, органам местного самоуправления, организациям и физическим лицам, находящимся под юрисдикцией Российской Федерации, в своей деятельности исходить из того, что со дня вступления в силу настоящего Указа в отношении отдельных физических и юридических лиц применяются специальные экономические меры.

2. Правительству Российской Федерации:

а) определить перечни физических и юридических лиц, в отношении которых применяются специальные экономические меры;

б) определить специальные экономические меры, применяемые в отношении физических и юридических лиц в соответствии с перечнями, предусмотренными подпунктом «а» пункта 2 настоящего Указа;

в) обеспечить в соответствии со своей компетенцией осуществление иных мер, необходимых для реализации настоящего Указа.