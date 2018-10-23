ООС: Боевики 12 раз обстреливали позиции ВСУ – трех оккупантов уничтожили, двоих ранили

В районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе боевики за сутки 12 раз открывали огонь по позициям наших войск, потерь среди украинских военных нет.

Об этом сообщает штаб ООС в Facebook.

Противник вел прицельный огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, почти в половине случаев наши войска отвечали адекватным огнем.

«Российско-оккупационные войска осуществляли обстрелы позиций Объединенных сил в районах населенных пунктов Счастье, Крымское, Золотое, Пески, Марьинка, Тарамчук, Березовое, Новотроицкое, Чермалык и Лебединское», - говорится в сообщении.

Опорный пункт ВСУ возле Счастья обстреливался из автоматических и станковых гранатометов в течение почти трех часов, чаще всего боевики стреляли вблизи Марьинки и Лебединского.

По данным разведки, в течение cуток три оккупанта уничтожены, двое ранены.

23 октября российско-оккупационные войска огонь по нашим позициям пока не открывали.

Напомним, что ранее боевики 17 раз открывали огонь по позициям Вооруженных сил Украины, один военнослужащий получил ранения.