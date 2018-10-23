У Путина грозятся заблокировать «активы сотен украинцев»

Под действие ответных санкций Российской Федерации попадут сотни украинцев.

Об этом заявил премьер-министра России Дмитрий Медведев российским СМИ.

По словам Медведва, санкции будут распространяться на тех, кто «причинил вред» России. Он также добавил, что в санкционном списке будут «известные персоны».

- ​Речь идет, во-первых, о блокировании их активов, которые находятся на территории Российской Федерации, то есть запрете совершать с ними какие-либо действия. Во-вторых, о запрете перечисления денежных средств, которые находятся в источниках, расположенных на территории РФ… Если говорить о физических лицах, то, по всей вероятности, это будут сотни людей, - отметил он.

Медведев уточнил, что в списке точно будут представители бизнеса и украинские компании. В то же время он подчеркнул, что рядовых украинцев эти ограничения не коснутся.

Напомним, ранее Путин подписал указ об ответных санкциях в отношении Украины