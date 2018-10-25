Мы занимаемся этой проблемой, - генсек НАТО о блокировке Азовского моря российскими кораблями

Дестабилизирующее поведение России в Азовском море является причиной тревоги для стран союза НАТО, который держит эту проблему в своем поле зрения.

Об этом заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг, сообщает «Радио Свобода».

- Действия России в Азовском море – это часть ее модели поведения, которую мы видим на протяжении длительного времени, начиная с незаконной аннексии Крыма, нового моста и, конечно, ее дестабилизирующей активности на Донбассе. Украина должна иметь свободные морские каналы сообщения, что, конечно, важно и для кораблей стран НАТО, имеющих торговые отношения с Украиной. Это проблема, которой мы занимаемся, - заявил Столтенберг 24 октября в Брюсселе.

Руководитель НАТО напомнил, что провел в натовской штаб-квартире консультации по ситуации в Азовском море с министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным.

- Я подтвердил нашу поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины и, в частности, важность свободного движения в Азовском море. Мы подчеркиваем, что Россия должна уважать свои международные обязательства, включая свободу судоходства на Азове, - говорит председатель Североатлантического союза.

Проблема искусственного блокирования судоходства и милитаризации Россией Азовского моря на этой неделе находится в центре внимания Европарламента, который 25 октября намерен принять соответствующую резолюцию.

В середине мая, после завершения строительства автомобильной части Керченского моста, Россия переместила военные корабли к Азовскому морю, заявляя о необходимости усиления безопасности вокруг стратегического объекта. С тех пор Россия задержала более полутора сотен украинских и иностранных торговых кораблей и допрашивала членов экипажей и других людей, которые находились на таких судах. 12 октября президент Петр Порошенко ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о защите национальных интересов в Черном и Азовском морях и в Керченском проливе.

Напомним, ранее сообщалось, что Россия пытается дестабилизировать обстановку в Мариуполе и Бердянске.