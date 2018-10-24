В Донецке боевики задержали экс-секретаря горсовета Богачева, приехавшего навестить могилу своего отца

В Донецке боевики так называемой «ДНР» задержали бывшего секретаря горсовета и члена Партии регионов Сергея Богачева.

Об этом сообщают «Новости Донбасса» со ссылкой на источники в Донецке, знакомые с ситуацией.

По словам собеседников, Богачев приехал в Донецк, чтобы посетить могилу отца, похороненного 40 дней назад. 22 октября его задержали члены незаконных вооруженных формирований на выезде из поселка Хорошово, где находится дом Богачева.

Отмечается, что к экс-секретарю горсовета не пропускают адвокатов и родственников, им не сообщают о состоянии его здоровья и условиях содержания, а также не называют обвинения, которые ему предъявляют.

По данным издания, Игорь Мартынов, называющий себя в прошлом «главой администрации» Донецка, написал заявление о якобы краже Богачевым печати горсовета в 2014 году.

Также сообщается, что Богачев недавно уже посещал оккупированную территорию, чтобы похоронить отца, однако, информацию об этом не обнародовал.

Справка: Сергей Богачев родился 25 мая 1957 года в городе Краснодоне Луганской области. С июня 1998 года работал помощником-консультантом народного депутата Украины Владимира Рыбака в секретариате Верховной Рады Украины. С 2003 года - начальник управления коммунальных ресурсов Донецкого городского совета. С 2012 года - избран секретарем Донецкого городского совета. Также Богачев являлся заместителем председателя Донецкой городской общественной организации Партии регионов, руководителем фракции Партии регионов в Донецком городском совете.