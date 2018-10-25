Осужденного в Николаеве убийцу, которого террористы «ДНР» выдали Украине, пыталась завербовать ФСБ

Прокуратура установила, что один из заключенных, переданных Украине 7 февраля террористами «Донецкой народной республики», оказался завербован ФСБ России.

Об этом говорится в материалах суда, передают «Українськi Новини».

Указано, что уроженец Туркменской ССР, гражданин Украины Сергей Осипов в 2008 году был осужден апелляционным судом Николаевской области к наказанию в виде лишения свободы сроком 15 лет за разбой и убийство. Он отбывал наказание в Енакиевской исправительной колонии на неподконтрольной территории Донецкой области.

4 февраля 2018 года осужденный, находясь в служебном кабинете «начальника оперативной части исправительной колонии», встретился с сотрудником ФСБ РФ. Сотрудник российской спецслужбы предложил Осипову работать на ФСБ и заниматься поиском сторонников сепаратистов среди работников администраций учреждений исполнения наказаний и осужденных на территории подконтрольной Украине. Также он был обязан передавать ФСБ персональные данные сотрудников пенитенциарных учреждений Украины.

Заключенный согласился на сотрудничество в проведении подрывной деятельности против Украины, написав письменное обязательство, и получил конспиративный псевдоним «Холодок».

В дальнейшем, 7 февраля 2018 года, Осипов согласно акту приема-передачи осужденных и лиц, содержащихся под стражей, был переведен из временно неподконтрольной Украине территории в Мариупольское СИЗО, откуда в несколько этапов он был направлен для отбывания наказания в Петровскую исправительную колонию №49 в Кировоградской области.

Прибыв в новую колонию и осознав преступный характер своих действий, заключенный прекратил любые контакты с представителями ФСБ РФ, отказался от своего намерения совершать действия, направленные на выполнение их преступной задачи.

В апреле текущего года он проинформировал об этом Службу безопасности Украины. В связи с этим суд в октябре по ходатайству прокуратуры освободил Осипова от уголовной ответственности за госизмену.

Напомним, 7 февраля «ДНР» передала Украине 20 заключенных, отбывавших наказание в местах лишения свободы, расположенных на неподконтрольной территории.

Ранее сообщалось, что подозреваемого в мошенничестве николаевца Дадеу в России осудили за «экстремизм».