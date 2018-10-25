Петр Порошенко: Евросоюз совместно с Украиной продолжит противодействовать российской аннексии Азовского моря

Украина совместно с Евросоюзом продолжит противодействовать Российской аннексии Азовского моря.

Об этом заявил Президент Украины Петр Порошенко.

«Поздравляю одобрение важной резолюции Европарламента по ситуации в Азовском море. Российский агрессор должен понять, что все его действия в нарушение международного права и двусторонних соглашений и в дальнейшем будут встречать решительный и адекватный ответ со стороны демократического сообщества», - заявил Президент.

«Евросоюз совместно с Украиной будет противодействовать «ползучей аннексии» Россией Азовского моря и нарушением свободы судоходства», - подчеркнул Порошенко.

Президент отметил, что высоко ценит поддержку Европарламентом инициативы по помощи украинским портам и реализации проектов социально-экономической поддержки украинского Приазовья.

«Благодарен европарламентариям за призыв к введению дополнительных целевых санкций за агрессивные действия Кремля в Азовском море и Керченском проливе. Надеюсь на практическую реализацию этих инициатив со стороны институтов и государств-членов ЕС», - отметил Порошенко.

Глава государства также добавил, что координировать дальнейшие совместные действия с целью защиты национальных интересов Украины во время ближайших встреч с европейскими лидерами.