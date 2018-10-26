За сутки на Донбассе боевики 17 раз открывали огонь по украинским позициям, - ООС

Фото: иллюстрация из интернета За прошедшие сутки, 25 октября, в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе оккупанты 17 раз открывали огонь по позициям украинских войск, четыре раза применяя вооружение, запрещенное минскими договоренностями.

Об этом сообщают в штабе ООС.

Так, боевики обстреляли позиции в районах населенных пунктов Золотое, Светлодарск, Луганское, Авдеевка, Марьинка, Красногоровка, Павлополь, Гнутово, Водяное, Лебединское и Широкино. Они вели прицельный огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Позиции Объединенных сил в районе населенного пункта Светлодарск противник обстреливал из вооружения БМП и минометов 120-го калибра, а по опорным пунктам у Луганского и Авдеевки, оккупанты применили минометы калибра 82 миллиметров.

Четыре раза попадали под вражеский огонь позиции Объединенных сил в районе Авдеевки. С начала суток боевики использовали для обстрелов гранатометы и стрелковое оружие, а под конец - добавили еще и минометы калибра 82 миллиметрам. В штабе отмечают, что войска обороняющихся держат ситуацию в этом районе под контролем и готовы к реагированию на резкие изменения в обстановке.

Также неоднократно российские оккупанты обстреливали опорные пункты на Мариупольском направлении - неподалеку Павлополя и Широкино. Во всех случаях открытия огня противником, подчеркивают в штабе, принимаются адекватные меры, в том числе и превентивные.

По данным разведки, за минувшие сутки уничтожен один и ранены пятеро боевиков российско-оккупационных войск. С начала текущих суток противник огневой активности не проявлял. В то же время в ходе боевых действий 25 октября, один военнослужащий Объединенных сил получил ранение.

Ранее сообщалось, что вернувшиеся из ООС морпехи прошли маршем по центру Николаева – их торжественно встретили возле ОГА.