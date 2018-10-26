В сети обнародовали завещание незаконно осужденного РФ режиссёра Сенцова

Украинский режиссер Олег Сенцов, незаконно осужденный РФ и отбывающий наказание в ямальской колонии, составил завещание.

Текст завещания передала его сестра Наталья Каплан Громадському.

В письме от 7 сентября 2018 года Сенцов завещает экранизацию своих работ режиссеру Евгении Врадий. Также он назначил наследниками своих детей - Алину и Владислава.

«Я, Сенцов, находясь в здравом уме и твердой памяти завещаю в случае моей смерти экранизацию фильмов по моим сценариям, а именно «Носорог», «Кай», а также написанные мной в неволе «Блистательный мир», «Вороны» и «Кристи» моей соратнице и второму режиссеру Евгении Врадий в качестве режиссера-постановщика. В случае её отказа, она имеет право выбрать, кому перепоручить эти экранизации, а также выбрать компанию производителя этих фильмов. Правопреемниками, наследниками и получателями моих гонораров после моей смерти, я назначаю моих детей: Сенцову Алину и Сенцова Владислава. Завещание составлено в ИК-8 г. Лабытнанги в присутствии и заверено моим адвокатом Динзе Дмитрием. 07.09.18», - говорится в документе.

Напомним, что ранее Сенцов стал лауреатом премии Сахарова, которую вручает Европарламент. Также польская киноакадемия предлагала выдвинуть Сенцова на Нобелевскую премию мира. А недавно режиссер прекратил голодовку, которую он держал с середины мая.

Напомним, Олег Сенцов начал голодовку с 14 мая. Единственным условием ее прекращения он назвал освобождение всех украинских политзаключенных, находящихся на территории РФ. Накануне Сенцов начал получать поддерживающую терапию.

Украинского режиссера Олега Сенцова и активиста Александра Кольченко задержали в Крыму 10 мая 2014 года. Их обвинили в подготовке терактов. Кольченко приговорили к 10, а Сенцова - к 20 годам лишения свободы. Вместе с ними также задержали Геннадия Афанасьева и Алексея Чирния. Афанасьева в 2016-м году обменяли, Чирний останется в колонии в Магадане.

Отметим, что 2 июня в различных городах Украины, Британии и США прошли акции в поддержкуукраинских политзаключенных РФ.

Также ранее сообщалось, что в справке, выданной консульству Украины Федеральной службой исполнения наказаний России по Ямало-Ненецкому округу, политзаключенный Олег Сенцов называется гражданином Украины.

По информации сестры Сенцов, он потерял уже около 15 кг в весе. Позднее у Сенцова случился второй кризис и ухудшилось состояние.

Кроме того, напомним, что у украинского политзаключенного режиссера Олега Сенцова ухудшилось состояние здоровья, но он отказывается прекращать голодовку.