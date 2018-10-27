Российское ГРУ намеревалось засекретить данные о детях шпионов и «состарило» их на сто лет

В России детям сотрудников ГРУ, которые обучаются в Военно-дипломатической академии и живут в общежитии, прибавили в базах по 100 лет возраста для того, чтобы их засекретить.

Об этом пишет журналист Центра «Досье» Сергей Канев, сообщает «Медиазона».

Общежитие, в котором жил во время обучения и отравитель Скрипаля Анатолий Чепига, располагается на улице Маршала Бирюзова, дом 4. В нем прописаны несовершеннолетние дети 56 сотрудников. В 2011 году детей засекретили, написав в графе «дата рождения» дату, которая на 100 лет раньше реальной.

Источник рассказал, что столетних жителей, прописанных в одном доме, обнаружил Пенсионный фонд, сверявший список пенсионеров. Сперва ПФР решил, что это мошенническая схема, и даже планировал обратиться в полицию, но Минобороны «вовремя вмешалось и объяснило, в чем дело». По такой же схеме прописаны 47 детей в другом общежитии ГРУ на 3-м Волоколамском проезде, дом 4. Канев пишет, что доступ к этой информации есть у любого человека с базой данных жителей Москвы.