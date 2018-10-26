Беларусь готова включиться в конфликт на Донбассе, - Лукашенко

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что ради мира Беларусь готова включиться в конфликт между Украиной и Россией.

Об этом он сказал во время выступления на Форуме регионов Беларуси и Украины в Гомеле, 26 октября, передает «Украинская правда».

По его словам, ситуация, которая сложилась на Донбассе - болезненный вопрос для Украины, и для ее соседей, поскольку это вопрос мира и войны.

- Это болезненный вопрос и для Беларуси. И очень важный для меня лично, потому что Украина не чужая для меня, - сказал он.

Он отметил, конфликту «братьев» нет конца и война уже «у порога» Беларуси.

Лукашенко заявил, что в конфликт сейчас вовлечены многие и решение его нельзя оставлять детям.

- Здесь мало договорить России и Украине. Можно, но мало. Потеряно доверие друг к другу. В связи с этим скажу, чтобы нас понимали братья украинцы и все остальные. Мы готовы включиться в этот конфликт. Включиться там, где сложно, и где нет этого доверия. Мы готовы ради одного - ради мира, - сказал президент Беларуси.

Он акцентировал, что вопрос войны на Донбассе должны решить «три славянских народа».

- Это наша беда, наша проблема, а не европейцы или США должны ее решать. Мы должны ее решить, чтобы конфликт не был заморожен, - добавил Лукашенко.

Он пояснил, что Беларусь готова работать в рамках договоренностей президентов России и Украины и при этом его страна не напрашивается на роль миротворцев или посредников.

- Если нужно включить Беларусь в этот процесс - мы готовы. Чтобы на донбассе был мир. Россияне и украинцы близкие нам люди, - уточнил белорусский президент.

По его словам, после начала войны на Донбассе, в его страну приехали много граждан Украины и там всем помогли и приняли как родных, несмотря на собственные проблемы.

Он попросил у президента Украины Петра Порошенка прощения, что затронул эту тему и отметил, что Беларусь «втянули в эту проблему со всех сторон».

- Если мы придем к вам с севера - то только на комбайнах и тракторах, но мы никогда не придем к вам на танках, - заверил Лукашенко.

- Мы не просимся ни посредниками, ни миротворцами. Мы просто за вас переживаем. И если можем что-то для вас сделать - мы готовы. Нам это решение дается непросто, - добавил он.

Президент Беларуси отметил, что для него неприемлемо, что «украинскую землю искользуют, как разменную монету».

Напомним, ранее сообщалось, что Лукашенко заявил, что белорусские миротворцы готовы стать между конфликтующими сторонами на Донбассе.