На Донбассе на стороне боевиков воюет сербская игуменья, которая отсидела за торговлю наркотиками, - СМИ

Террористку «Багиру», известную среди пророссийских боевиков как снайпер, на самом деле зовут Даниела Лазович. Эта сербка из Горни-Милановаца когда-то была спортсменкой, игуменьей, наркоторговкой, отсидела в тюрьме, а потом записалась в ряды пророссийских боевиков на востоке Украины.

Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на издания «Tanjug» и «Blic».

«Blic» заявляет, что украинские СМИ неоднократно писали об этой женщине, но ее личность, подробности жизни и способ вербовки оставались неизвестными. Близкий к семье Лазович источник сказал, что она – гандболистка, которая тренировалась в Голубаце, неподалеку от Туманского монастыря, пишет «Nezavisne novine».

По словам неназванных источников, в какой-то момент она хотела поменять религию и стать мусульманкой, но передумала и решила уйти в монастырь, где стала игуменьей Ксенией.

- Она часто была в Белграде, хотя никто не знал, почему. Ее визиты в Косово были частыми, это было под завесой секретности. Через некоторое время она стала подозрительной для полиции, - сказал собеседник.

Вскоре, добавил он, обнаружили, что «мать Ксения» часто употребляет наркотики и торгует ими. За это ее арестовали и приговорили к тюремному сроку, а после выхода из заключения она исчезла, сказал источник. Лазович уехала из Сербии в ноябре 2014 года и отправилась на восток Украины, где присоединилась к пророссийским боевикам группировки «Оплот».

Напомним, что в Сербии силовики задержали боевика Живковича, воевавшего за террористов на Донбассе.