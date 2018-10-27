За сутки на Донбассе боевики восемь раз открывали огонь – двое украинских военнослужащих ранены

За прошедшие сутки, 26 октября, в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе оккупанты 8 раз открывали огонь по позициям украинских войск

Об этом сообщает пресс-центр ООС.

Сообщается, что незаконные вооруженные формирования вели обстрелы украинских позиций в районах населенных пунктов Крымское, Авдеевка, Тарамчук, Красногоровка, Павлополь, Водяное и Гнутово. Боевики 8 раз открывали огонь по позициям наших войск.

«Российские оккупационные войска вели интенсивный прицельный огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Два раза в течение суток противник обстрелял позиции Объединенных сил в районе Авдеевки», - добавили в ООС.

В ходе боевых действий двое военнослужащих получили ранения.

«По данным разведки, один оккупант за прошедшие сутки уничтожен и еще семь - получили ранения. С начала текущих суток враг огневой активности не проявлял», - добавили в пресс-центре ООС.

Напомним, что за прошедшие сутки, 25 октября, в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе оккупанты 17 раз открывали огонь по позициям украинских войск, четыре раза применяя вооружение, запрещенное минскими договоренностями.