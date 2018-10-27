«Украина стала наиболее «заминированной» страной мира», – Тимошенко о войне на Донбассе

Лидер партии «Батьківщина» Юлия Тимошенко считает, что Российская Федерация должна признать тот факт, что СССР больше не существует и теперь страны, ранее входящие в состав Союза, являются независимыми государствами.

Такое мнение Тимошенко высказала в четверг, 25 октября, во время 20-го ежегодного Форума по вопросам внутренней и глобальной безопасности, который проводит международная организация Crans Montana Forum в городе Женева (Швейцария), передает пресс-служба политсилы.

«11 ноября во всем мире будут отмечать 100-летие завершения Первой мировой войны, которая длилась 4 года 3 месяца и 14 дней. О событиях и уроки Первой мировой будут говорить на самом высоком уровне. Это, безусловно, правильно и важно. Но мало кто знает, что война на Востоке Украины вместе с аннексией Крыма продолжается уже дольше, чем Первая мировая - более 4 лет и 8 месяцев. О ней говорят все меньше.

Кроме того, Тимошенко добавила, что за все время необъявленной войны России против Украины убито более 10 тысяч человек, в том числе 147 детей; почти 30 тысяч раненых, в том числе 300 детей; по меньшей мере 1300 человек считаются пропавшими без вести; почти 2 миллиона украинцев являются вынужденными переселенцами.

«Украина стала наиболее «заминированной» страной мира, разрушены сотни школ, детских садов, больниц, оккупированная территория Украины является большей, чем площадь всей Швейцарии, более 400 км государственной границы не контролируемой правительством. И все это происходит в Европе. Происходит в 21-м веке. Происходит после окончания Холодной войны. Я призвала мировое сообщество, обсуждая историю и события прошлого, не закрывать глаза на события настоящего», - добавила лидер партии.

Кроме того, по ее словам, Украине сложно противостоять России в этой войне самостоятельно.

«События в Крыму и на Востоке Украины и ответ на них международного сообщества есть и будет одним из ключевых индикаторов способности или неспособности существующих безопасности механизмов и институтов пройти стресс-тест. Война, которая продолжается последние четыре года, показала, что нам сложно самим противостоять агрессии России. РФ должна принять тот факт, что СССР больше не существует, существуют новые независимые государства, имеющие право на эту независимость и суверенитет. А Украина завоевала свое право на членство в НАТО и ЕС. Большинство украинцев видят свое будущее именно там», - сказала Тимошенко.