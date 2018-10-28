На Донбассе над оккупированной территорией исчез беспилотник ОБСЕ, фиксировавший перемещение российской военной техники

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ потеряла над оккупированной частью Донбасса свой беспилотник, который фиксировал передвижение российской военной техники.

Об этом пишет штаб ООС со ссылкой на отчет СММ, передает «Левый берег».

«Ночью (1:18) 27 октября во время полета вблизи оккупированного поселка Калиновоо беспилотник зафиксировал ЗРК «Оса» и топливную цистерну на востоке от окурованого Нижнекрынского. Далее БПЛА направили на север, к Сауровке. В 1:36 он зафиксировал конвой из семи грузовиков на грунтовой дороге возле границы с РФ, где отсутствуют пункты пропуска», - рассказали военные.

Для дальнейшего наблюдения за конвоем аппарат направили на юг.

В 01:53 связь с БПЛА была потеряна. Примерно за 35 минут до этого аппарат столкнулся с помехами для сигнала, которые повторялись с определенной периодичностью. БПЛА не вернулся на станцию контроля возле Степановки и считается утраченным, указано в сообщении.

Напомним, ранее на Донбассе ОБСЕ заметила военные машины в российском «гумконвое».