Опубликовано видео, как украинские военнослужащие с помощью беспилотника ликвидировали троих боевиков

В Сети опубликовали видео, на котором видно как украинские военнослужащие с помощью беспилотников разгромили позиции боевиков на Донбассе.
Соответствующий ролик опубликовал у себя в Facebook офицер ВСУ Анатолий Штефан.
На обнародованных кадрах видно, как украинские военные сбрасывают на позиции оккупантов осколочно-фугасные снаряды.
По словам Штефана, в результате последнего налета были уничтожены трое боевиков.
Напомним, ранее было опубликовано видео, как украинские военнослужащие уничтожили зенитную установку боевиков.