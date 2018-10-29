Опубликовано видео, как украинские военнослужащие с помощью беспилотника ликвидировали троих боевиков

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В Сети опубликовали видео, на котором видно как украинские военнослужащие с помощью беспилотников разгромили позиции боевиков на Донбассе.

Соответствующий ролик опубликовал у себя в Facebook офицер ВСУ Анатолий Штефан.

На обнародованных кадрах видно, как украинские военные сбрасывают на позиции оккупантов осколочно-фугасные снаряды.

По словам Штефана, в результате последнего налета были уничтожены трое боевиков.

Напомним, ранее было опубликовано видео, как украинские военнослужащие уничтожили зенитную установку боевиков.

Роман Свиридов

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