На Донбассе боевики за сутки 20 раз стреляли по ВСУ – пострадал украинский боец

На Донбассе за прошедшие сутки, 29 октября, зафиксировали 20 обстрелов со стороны боевиков, тяжелое вооружение не применялось. В результате боевых действий один украинский военнослужащий получил ранения, погибших нет.

Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

Количество обстрелов, по сравнению с предыдущими сутками не выросло, но противник увеличил интенсивность применения стрелкового оружия, в том числе и крупнокалиберного.

Противник вел огонь по позициям ВСУ в районах населенных пунктов Станица Луганская, Верхнеторецкое, Авдеевка, Пески, Красногоровка, Новотроицкое, Новомихайловка, Чермалык, Павлополь, Гнутово, Водяное и Лебединское.

С полуночи 30 октября противник из стрелкового оружия обстрелял позиции украинских войск в районе Павлополя, потерь нет.

По данным разведки, одного боевика уничтожили и двух ранили.

Напомним, что в сети опубликовали видео, на котором видно как украинские военнослужащие с помощью беспилотников разгромили позиции боевиков на Донбассе.