ГПУ завершила расследование против соратников Ефремова, подозреваемых в госизмене и содействии террористам «ЛНР»

Генеральная прокуратура Украины завершила расследование против беглого экс-депутата Верховной Рады от Партии регионов Сергея Горохова, которого подозревают в госизмене и содействии террористам «ЛНР».

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Завершено досудебное расследование в уголовном производстве по подозрению бывших депутата Горохова, председателя Луганского областного совета Валерия Голенко, его первого заместителя Евгения Харина, мэра Луганска Сергея Кравченко и его первого заместителя Манолиса Пилавова.

Экс-чиновники проходят по делу о государственной измене, содействии террористам «ЛНР», пособничестве в захвате государственных учреждений совместно с главой фракции ПР в Верховной Раде Александром Ефремовым.

29 октября стороне защиты открыты материалы досудебного расследования для ознакомления. После завершения ознакомления с материалами уголовного производства обвинительный акт будет направлен в суд.

Напомним, перед задержанием Ефремов в интервью на канале «ЛНР» заявил, что спонсирует сепаратистов. Также добавим, что Ефремов считается одним из организаторов захвата Луганска пророссийскими боевиками. Ранее сообщалось, что в оккупированном Луганске заправляли делами люди Ефремова. Как известно, Луценко заявил, что ГПУ направила в суд обвинительный акт по делу Ефремова.