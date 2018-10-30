Моряков российского судна «Норд» обменяли на задержанных в оккупированном Крыму очаковских рыбаков

Во вторник, 30 октября, очаковские моряки судна «ЯМК-0041» вернулись в Украину.

Об этом говорится на официальном сайте уполномоченного по правам человека в РФ.

Сообщается, что на границе оккупированного Российской Федерацией Крыма и Украины в пункте пропуска «Армянск» прошла процедура обмена моряков российского судна «Норд» и украинского судна «ЯМК-0041».

В то же время, на Facebook-странице Уполномоченной Верховной Рады по правам человека Людмилы Денисовой написано, что сейчас моряки уже направляются домой. Речь идет о троих членах экипажа судна «ЯМК-0041»: Сергее Калиниченко, Олеге Блок и Руслане Скрипнике и четырех членах экипажа судна «ЯОД 21-05» Александре Лисенюке, Геннадие Онгуровом, Олеге Иващенко и Вячеславе Ивасенко.

«С мая мы неустанно работали над возвращением моряков. У них отобрали паспорта, делало невозможным возвращение украинцев домой. В середине октября я в очередной раз обосновала законные требования вернуть в Украину незаконно удерживаемых рыбаков и обратилась в Федеральную службу безопасности», - говорится в сообщении.

«Хочу подчеркнуть: это был не обмен. Моряки судна «Норд», которые сегодня также вернулись в Крым, свободно передвигались по территории Украины. Их, в отличие от украинцев в Крыму, никто не удерживал», - отмечено.

Как известно, 25 марта сотрудники Госпогранслужбы Украины задержали судно «Норд», шедшее под российским флагом. В ходе проверки было установлено, что оно зарегистрировано в Крыму. Судно было арестовано, а в отношении членов экипажа «Норда» были заведены административные дела, против капитана – уголовное.

А 4 мая в акватории Черного моря российскими пограничниками было задержано рыболовецкое судно «ЯМК-0041», где находились очаковцы.

В Госпогранслужбе Украины отмечают, что обмен экипажей украинского судна «ЯМК-0041», задержанного российскими пограничниками, и крымского судна «Норд», задержанного украинскими пограничниками, невозможен, поскольку все эти рыбаки являются гражданами Украины.

Также ранее адвокат заявил, что задержанные ФСБ в оккупированном Крыму очаковские рыбаки объявили голодовку.

Напомним, что ранее омбудсмен сообщал, что к морякам задержанного в оккупированном Крыму украинского судна «ЯМК-0041» не пускают адвокатов. 9 мая стало известно, что Николаевская облгосадминистрация направила официальные обращения Уполномоченному ВР по правам человека Людмиле Денисовой и в министерство иностранных дел Украины в связи с задержанием ФСБ членов экипажа очаковского рыболовецкого судна «ЯМК-0041».

Позже уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова обратилась в Федеральную службу безопасности РФ с требованием отпустить удерживаемых в оккупированном Крыму украинцев, членов экипажа судна «ЯМК-0041».