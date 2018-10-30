Мариупольский суд заочно приговорил к 10 годам тюрьмы «министра финансов» террористической «ДНР»

Октябрьский районный суд Мариуполя заочно приговорил «министра финансов» террористической «ДНР» Екатерину Матющенко к 10 годам тюрьмы.

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

Фейковую должность жительница оккупированного РФ Донецка занимает с ноября 2014 года. По заданию российских кураторов она занимается сбором средств для финансирования террористических группировок «ДНР».

В связи с этим суд признал ее виновной по ч. 2 ст. 258-5 и ч. 3 ст. 110 Уголовного кодекса Украины, приговорив к 10 годам лишения свободы. Так как злоумышленница скрывается от правосудия на временно оккупированной РФ территории, ее объявили в розыск.

Начало срока отбывания наказания будет исчисляться со дня задержания осужденной.

Напомним, СБУ в ходе спецоперации вывезла из оккупированных территорий «министра ДНР».