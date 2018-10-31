На Донбассе из-за обстрелов боевиков пострадали двое украинских военнослужащих

В районе проведения ООС на Донбассе за прошедшие сутки, 30 октября, боевики 21 раз открывали прицельный огонь по позициям украинских военнослужащих, шесть раз применив запрещенное вооружение. В результате боевых действий двое украинских бойцов получили ранения.

Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

Под обстрелы попали укреппункты ВСУ в районах населенных пунктов Луганское, Верхнеторецкое, Авдеевка, Пески, Опытное, Марьинка, Красногоровка, Павлополь, Гнутово, Ломакино, Водяное и Лебединское.

«Оккупационные войска вели прицельный огонь из вооружения БМП, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Кроме того, из минометов калибра 82 мм враг обстреливал позиции Объединенных сил вблизи Авдеевки, Песков, Ломакино и Луганского. Здесь оккупанты также накрывали огнем из минометов 120-го калибра. По позициям на Светлодарском направлении противник применил тяжелое вооружение трижды», – говорится в сообщении.

После 17:00 вторника боевики сконцентрировались на Приазовье. ВСУ действовали адекватно обстановке, при необходимости - открывали ответный огонь.

По данным разведки, трое боевиков уничтожены, двое ранены.

С начала текущих суток зафиксировано два вражеских обстрела у Лебединского. Потерь не допущено.

Напомним, что 29 октября зафиксировали 20 обстрелов со стороны боевиков, тяжелое вооружение не применялось. В результате боевых действий один украинский военнослужащий получил ранения.