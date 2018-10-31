Российские спецслужбы и боевики «ЛДНР» пытались завербовать жен троих офицеров ВСУ, – СБУ

Военная контрразведка Службы безопасности Украины уличила российские спецслужбы в вербовке родственников украинских военнослужащих.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

«Сотрудники военной контрразведки Службы безопасности Украины разоблачили неоднократные факты вербовки представителями ФСБ РФ и МГБ «Л/ДНР» близких родственников украинских военнослужащих. Оперативники спецслужбы установили, что жены трех офицеров Вооруженных Сил Украины были завербованы во время пребывания у своих родителей в РФ и на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей», - говорится в сообщении.

На женщин осуществлялся психологическое давление, им угрожали запретом въезда-выезда, тюрьмой, притеснениями родителей. В результате они предоставили письменные согласия на конфиденциальное сотрудничество с избранием псевдонимов.

«Сотрудники российских спецслужб и их подконтрольных подразделений-марионеток также пытались получить от женщин информацию о воинские звания, должности, места нахождения и служебные обязанности их мужей, а также данных о военных подразделения, где они проходят службу, их задействование в операции Объединенных сил, - отмечают в СБУ.

Оперативники военной контрразведки СБУ предотвратили втягивания в противоправную деятельность гражданок Украины, которые были вынуждены согласиться на сотрудничество с вражескими спецслужбами. После возвращения на подконтрольную украинской власти территорию, женщины сотрудничают со следствием и дают показания относительно обстоятельств их вербовок и полученных задач.

Напомним, ранее суд приговорил к 14 годам тюрьмы экс-офицера ВСУ, который работал на спецслужбы РФ и вербовал военнослужащих.