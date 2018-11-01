РФ переселила в Крым 108 тысяч россиян, - представитель Украины при ООН

Российская Федерация переместила на проживание в оккупированный ею Крым 108 тысяч российских граждан.

Об этом сообщил постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко на заседании Совета безопасности ООН, передает «Униан».

Он заявил, что Россия продолжает игнорировать приказ Международного суда ООН по мерам в рамках иска Украины к РФ по применению Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации. В частности, этот приказ требует от РФ воздерживаться от ограничений на возможность крымским татарам сохранить свои представительские органы, и в частности Меджлис, а также гарантировать доступность образования на украинском языке.

- Несмотря на четкий смысл этого приказа, целый год прошел, и Россия продолжает сохранять свой запрет на Меджлис, а количество студентов, которые учатся на украинском языке, уменьшилось с 13 тысяч в 2013-2014 академическом году до 172 в 2017-2018 академическом году. Уделите внимание и подумайте об этих цифрах – более 13 тысяч и 172. Вот это разница, - отметил Ельченко.

- Добавьте к этому факту, что в течение 2014-2017 годов 108 тысяч человек перемещено из Российской Федерации в Крым и Севастополь. Что это, если не целенаправленная политика на изменение демографического состава региона? - сказал посол.

Напомним, что РФ отправляет жителей аннексированного Крыма служить на крайний Север.