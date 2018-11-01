На Донбассе боевики 24 раза обстреливали ВСУ и ранили двух военнослужащих – в ООС говорят об обострении ситуации

В зоне проведения ООС на Донбассе за прошедшие сутки, 31 октября, зафиксировали 24 обстрела со стороны боевиков, 5 раз противник применял запрещенное тяжелое вооружение. В ходе боевых действий ранены двое военнослужащих ВСУ.

Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

«Ситуация в районе проведения операции имеет некоторые признаки обострения, однако, остается полностью контролируемой Объединенными силами», – подчеркнули в штабе ООС.

Российские оккупационные войска вели прицельный огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

На Луганском направлении, вблизи населенного пункта Нижнее, ночью враг обстрелял опорные пункты Объединенных сил по артиллерии калибра 122 мм, и открывал огонь в районе Крымского из минометов калибра 82 и 120 мм. Два случая применения оккупантами минометов зафиксировано также вблизи Золотого.

С полуночи 1 ноября зафиксирован один обстрел в районе Авдеевки с применением из автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Потерь с нашей стороны нет.

По данным разведки, четыре человека из состава российских оккупационных войск получили ранения.

Напомним, что 30 октября боевики 21 раз открывали прицельный огонь по позициям украинских военнослужащих, шесть раз применив запрещенное вооружение. В результате боевых действий двое украинских бойцов получили ранения.