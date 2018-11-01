Россия ввела санкции против 322 украинцев и 68 компаний - в списке нардепы, министры, политики и крупные бизнесмены

Российская Федерация ввела санкции против 322 украинских граждан и 68 компаний.

Об этом сообщается на сайте правительства России.

Сообщается, что премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление, согласно которому вводятся санкции в отношении физических и юридических лиц Украины. Ограничения заключаются в заморозке безналичных денежных средств, ценных бумаг, блокировании имущества и запрете на вывод капитала за пределы России. Санкции будут распространяться на 322 физических лица и 68 юридических лиц.

Также уточняется, что под санкции попали судьи Конституционного суда Украины, депутаты Верховной рады VIII созыва, крупные украинские предприниматели, чиновники АПУ, руководители органов исполнительной власти Украины и крупных украинских компаний, а также юридические лица, которые контролируются крупнейшими бизнесменами.

В список попали 322 физических лица и 68 юридических лиц. Среди физлиц: Арсен Аваков, Арсений Яценюк, Дмитрий Ярош, Олег Тягнибок, Александр Турчинов, Юлия Тимошенко, Алексей Порошенко, Андрей Парубий, Юрий Луценко, Виктор Чумак, Андрей Коболев, Владимир Омелян, Андрей Билецкий, Олег Ляшко, Сергей Власенко, Константин Жеваго, Константин Григоришин, Галина и Александр Гереги, Евгений Гелер, Андрей Веревский, Геннадий Боголюбов, Сергей и Александр Буряки, Леонид Черновецкий, Александр Ярославский и другие.

Среди юридических лиц в списке санкций: АвтоКрАЗ, Черкасский Азот, Банк Кредит Днепр, Валки-Ильменит, ВостГОК, Днепразот, Концерн Галнафтогаз, Мироновский хлебопродукт, Нибулон, Укрспирт, ХТЗ, FOZZY Group, Кернел и другие.

Напомним, ранее сообщалось, что правительство Российской Федерации готовило санкции против Украины, которые должны были затронуть интересы около 360 предприятий и 50 физических лиц.

Президент России Владимир Путин подписал указ об ответных мерах на санкции Украины еще 22 октября. Также он поручил правительству определить списки лиц, в отношении которых применяются санкции.