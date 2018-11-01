Под санкции РФ попал владелец «Нибулона», морпорт «Ника-Тера» и два высокопоставленных чиновника из Николаевщины

Генеральный директор компании «Нибулон» и порт «МСП Ника-Тера» попали в санкционный список России.

Об этом говорится в документе, обнародованном на сайте правительства Российской Федерации.

Как известно, Российская Федерация ввела санкции против 322 украинских граждан и 68 компаний. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление, согласно которому вводятся санкции в отношении физических и юридических лиц Украины. Ограничения заключаются в заморозке безналичных денежных средств, ценных бумаг, блокировании имущества и запрете на вывод капитала за пределы России. Санкции будут распространяться на 322 физических лица и 68 юридических лиц.

Помимо Алексея Вадатурского под санкции попали в том числе и уроженцы Николаевской области, среди которых:

- Павловский Игорь Валентинович (город Первомайск) – заместитель министра обороны Украины; - Черныш Вадим Олегович (пгт Казанка) – Министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных граждан Украины.

Среди предприятий указаны следующие юрлица: ООО «МСП Ника-Тера», ООО СП «Нибулон», ООО «Тимал» и его владелец Абдула Абудлов, который родом из пгт Муратали Ташкентсткой области.

Отметим, что 11 октября 2017 года детективы НАБУ и САП задержали замминистра обороны Игоря Павловского и директора Департамента госзакупок и поставки материальных ресурсов Минобороны Владимира Гулевича за растрату более 149 млн грн госбюджета при закупках топлива для МОУ. Игорь Павловский был арестован на 2 месяца.

Напомним, ранее сообщалось, что правительство Российской Федерации готовило санкции против Украины, которые должны были затронуть интересы около 360 предприятий и 50 физических лиц.

Президент России Владимир Путин подписал указ об ответных мерах на санкции Украины еще 22 октября. Также он поручил правительству определить списки лиц, в отношении которых применяются санкции.