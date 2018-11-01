«Не ведем никаких торговых отношений с РФ»: На «Нибулоне» прокомментировали санкции Кремля

В ООО «Нибулон» заявили, что предприятие на территории Российской Федерации не имеет никаких счетов и имущества.

Об этом говорится в сообщении предприятия на странице в Facebook.

Как известно, под санкции в РФ попал и генеральный директор «Нибулона» Алексей Вадатурский, а также само предприятие.

«Официально сообщаем, что ни Алексей Афанасьевич Вадатурский, ни ООО СП «НИБУЛОН» не имеет на территории Российской Федерации любых счетов, имущества или предприятий. Не ведем мы и никаких торговых отношений с российскими и другими компаниями постсоветских стран, начиная с середины 90-х годов», - говорится в сообщении.

Также в компании отметили, что с 2013 года «Нибулон» прекратил закупку каких-либо товаров и оборудования, изготовленных в Российской Федерации или ее предприятиями. В связи с этим никаких экономических последствий после введения санкция не будет ни для компании, ни для гендиректора Вадатурского.

«Такие действия со стороны России достаточно ожидаемые. Это месть за патриотическую позицию Героя Украины, генерального директора Алексея Афанасьевича и компании «НИБУЛОН» по отношению к военной агрессии на территории Украины и аннексии Крымского полуострова, которую публично выражали. Месть за развитие украинской экономики, за масштабную инвестиционную деятельность, за независимую Украину, за европейский вектор развития нашего государства», - добавили в компании.

Напомним, что Российская Федерация ввела санкции против 322 украинских граждан и 68 компаний. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление, согласно которому вводятся санкции в отношении физических и юридических лиц Украины. Ограничения заключаются в заморозке безналичных денежных средств, ценных бумаг, блокировании имущества и запрете на вывод капитала за пределы России. Санкции будут распространяться на 322 физических лица и 68 юридических лиц.

В список попали 322 физических лица и 68 юридических лиц. Среди физлиц: Арсен Аваков, Арсений Яценюк, Дмитрий Ярош, Олег Тягнибок, Александр Турчинов, Юлия Тимошенко, Алексей Порошенко, Андрей Парубий, Юрий Луценко, Виктор Чумак, Андрей Коболев, Владимир Омелян, Андрей Билецкий, Олег Ляшко, Сергей Власенко, Константин Жеваго, Константин Григоришин, Галина и Александр Гереги, Евгений Гелер, Андрей Веревский, Геннадий Боголюбов, Сергей и Александр Буряки, Леонид Черновецкий, Александр Ярославский и другие.

Среди юридических лиц в списке санкций: АвтоКрАЗ, Черкасский Азот, Банк Кредит Днепр, Валки-Ильменит, ВостГОК, Днепразот, Концерн Галнафтогаз, Мироновский хлебопродукт, Нибулон, Укрспирт, ХТЗ, FOZZY Group, Кернел и другие.