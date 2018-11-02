Боевики 20 раз обстреливали ВСУ на Донбассе – один военнослужащий погиб, двое ранены

В зоне проведения ООС на Донбассе за прошедшие сутки, 1 ноября, боевики 20 раз открывали огонь по позициям украинских военнослужащих, один раз применив запрещенное Минскими договоренностями вооружение. В результате боевых действий один военнослужащий погиб, еще двое – получили ранения.

Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

Обстрелы зафиксированы в районе населенных пунктов Станица Луганская, Золотое, Зайцево, Авдеевка, Березовое, Красногоровка, Новотроицкое, Старогнатовка, Гранитное, Чермалык, Гнутово, Водяное и Лебединское.

«Российские оккупационные войска вели прицельный огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Кроме того, из минометов калибра 82 мм враг обстреливал позиции Объединенных сил вблизи населенного пункта Чермалык. Наибольшую огневую активность оккупанты проявили на Мариупольском направлении», – говорится в сообщении.

С начала текущих суток противник трижды обстрелял позиции ВСУ вблизи Авдеевки, Марьинки и Широкино. Тяжелое вооружение не применялось.

Напомним, что 31 октября зафиксировали 24 обстрела со стороны боевиков, 5 раз противник применял запрещенное тяжелое вооружение. В ходе боевых действий двое военнослужащих ВСУ получили ранения.