Капитана очаковского судна «ЯМК-0041» выпустили из СИЗО оккупированного Симферополя

Виктор Новицкий Капитана украинского судна «ЯМК-0041» Виктора Новицкого выпустили из СИЗО Симферополя – им изменили меру пресечения на под подписку о невыезде.

Об этом сообщает ТАСС.

Как известно, ранее украинская и российская стороны обменяли моряков из экипажей «Норда» и «ЯМК-0041». Однако капитана задержанного российскими оккупантами судна «ЯМК-0041» из Очакова Виктора Новицкого продолжают удерживать в России.

«Капитана и двух моряков выпустили из СИЗО, после обращения омбудсменов в следственные органы омбудсменов», – рассказала так называемая уполномоченная по правам человека в аннексированном Крыму Людмила Лубина.

По ее словам, Новицкого выпустили, чтобы было легче вести переговоры об обмене на капитана «Норда» Владимира Горбенко.

Как известно, 25 марта сотрудники Госпогранслужбы Украины задержали судно «Норд», шедшее под российским флагом. В ходе проверки было установлено, что оно зарегистрировано в Крыму. Судно было арестовано, а в отношении членов экипажа «Норда» были заведены административные дела, против капитана – уголовное.

А 4 мая в акватории Черного моря российскими пограничниками было задержано рыболовецкое судно «ЯМК-0041», где находились очаковцы. 9 мая стало известно, что Николаевская облгосадминистрация направила официальные обращения уполномоченной ВР по правам человека Людмиле Денисовой и в министерство иностранных дел Украины в связи с задержанием ФСБ членов экипажа очаковского рыболовецкого судна «ЯМК-0041».