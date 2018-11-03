В РФ арестовали военного эксперта, который интересовался деятельностью наемников из ЧВК «Вагнера»

Лефортовский суд Москвы арестовал 28-летнего военного эксперта Владимира Неелова. Его подозревают в государственной измене.

Об этом сообщает «Медуза».

Мужчину задержали в Петербурге 25 октября, когда он вышел из офиса на обед, сообщила «Фонтанка». Неелова доставили в местное управление ФСБ, после чего увезли в Москву, где 26 октября поместили в СИЗО «Лефортово» на два месяца. В день задержания сотрудники ФСБ провели обыск в квартире родителей Неелова, сообщила его мать Марина Белоголовцева.

По версии следствия, Неелов передал за рубеж сведения, составляющие гостайну. Его делу присвоен гриф «секретно». Источник агентства «Интерфакс» утверждает, что Неелов не признал вину.

- Изначально, когда его допрашивали, он вину не признавал и вообще не понимал, почему его обвиняют в государственной измене, - сказал собеседник.

Источник ТАСС сообщил, что военный эксперт отказался от адвоката. Владимир Неелов интересовался частными военными компаниями. Некоторые его публикации посвящены ЧВК «Вагнер». Среди других его научных интересов – приватизация военной сферы, революция в военном деле, контроль над вооружениями и мировой рынок вооружений, отмечает «Коммерсант». Неелов интересовался конфликтами в Украине, в Афганистане и в бывшей Югославии. Он автор нескольких работ, посвященных боевым действиям в различных регионах. По этим вопросам Неелов давал комментарии агентству ФАН и другим прокремлевским изданиям. Как пишет «Фонтанка», по приглашению иностранных неправительственных организаций он читал лекции о ЧВК за рубежом.

В СИЗО с Нееловым, возможно, что-то случилось. Правозащитники хотят навестить его в изоляторе, «поскольку есть опасения, что с ним не все в порядке», сообщила РИА Новости замглавы Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Ева Меркачева. Она отметила, что не знает, какие осложнения могут быть у Неелова. По ее словам, 2 ноября представители ОНК безуспешно пытались навестить эксперта в «Лефортово».

Владимир Неелов – третий арестованный с начала лета специалист, интересовавшийся военной историей. В июне в Москве были арестованы бывший военный Андрей Жуков и ранее осужденный за педофилию житель Севастополя Евгений Янко. Жукова обвиняют в госизмене, Янко – в шпионаже. Оба мужчины активно общались на интернет-форумах о военной истории и технике, где обсуждали историю воинских частей, старое и новое вооружение.

Напомним, в СБУ заявили, что каждый десятый наемник в российской ЧВК «Вагнера» является украинцем.