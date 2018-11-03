В ходе боев на Донбассе ранили двух украинских воинов

За 3 ноября российские оккупационные войска 11 раз обстреляли оборонительные укрепления украинских воинов. В ходе боевых действий ранены двое украинских военнослужащих.

Об этом сообщили в пресс-центре Операции объединенных сил.

Враг вел прицельный огонь из гранатометов, вооружения БМП и стрелкового оружия. Но наибольшую огневую активность противник проявлял, применяя крупнокалиберные пулеметы. Вблизи Песков оккупационные войска обстреляли позиции Объединенных сил еще и из минометов калибра 82 мм.

Кроме того, вражеский огонь фиксировали в районах населенных пунктов Золотое, Шумы, Первомайское, Марьинка, Красногоровка, Богдановка, Водяное и Широкино. Командиры обороняющихся подразделений принимали решительные меры по подавлению вражеского огня.

Напомним, что ранее боевики 20 раз обстреливали ВСУ на Донбассе.