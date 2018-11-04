Из России в Украину депортировали одесского снайпера, который воевал на стороне ДНР

Лукояновский районный суд Нижегородской области РФ принял решение о депортации одессита Максима Шадрова, воевавшего против украинской армии в рядах боевиков «ДНР».

Об этом сообщает «Думская».

Как отмечается в постановлении суда, у него отсутствуют документы, подтверждающие право на пребывание в России.

В суде Шадров заявил о существовании на территории Украины угрозы его жизни и здоровью. Однако, не увидев фактов и доказательств такой угрозы, суд решил все-таки выдворить нарушителя за пределы страны.

Максим Шадров работал снайпером в незаконном вооруженном формировании «Русь». Участвовал в захвате Славянска, затем воевал под Донецком. В рядах боевиков известен по кличке «Макс Одесса».

Интересно, что в 2011 году Максима Шадрова вместе с супругой, отцом и группой других украинцев задержали ливийские повстанцы. Его обвиняли в ведении боевых действий на стороне режима Каддафи, но тогда наемнику удалось избежать наказания.

Шадров заявил, что приехал в Ливию работать поваром, показал соответствующий контракт, а со снайперской винтовкой, мол, фотографировался из бахвальства и вообще ею пользоваться не умеет. Тогда украинская общественность поверила «гастарбайтерам», и при содействии МИДа Украины Шадрова с супругой вернули на родину. А вот отец Максима Александр Шадров признался, что работал на стороне армии Каддафи.

Пребывание в плену ничему не научило Шадрова младшего — воюя за «ДНР», он продолжал хвастаться своими фотографиями.

Напомним, Генеральная прокуратура Украины экстрадировала в Российскую Федерацию ингуша Тимура Тумгоева, воевавшего на Донбассе, по запросу Федеральной службы безопасности России.