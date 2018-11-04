«Не забирают уже две недели»: Жительница Николаева пожаловалась на две большие свалки листьев и ТБО

В Николаеве работники коммунальных служб уже две недели не убирают две большие мусорные свалки.

Об этом сообщила местная жительница Светлана Кучерук на странице Contact Center при Николаевском городском совете.

Жительница иронично отметила, что, судя по двум отдельным кучам отходов Николаев успешно освоил технологию раздельного сбора мусора.

«Прочитала, что Николаев успешно осваивает технологию раздельного сбора мусора. Была удивлена. Сегодня убедилась, что таки да. На пересечении улиц 6 военная и Котельная свалка из бытовых отходов, а на пересечении 6 военная и Мастерская - свалка из листьев и веток. Мусор НЕ забирается уже вторую неделю. Наверное, не всё посортировано», - написала Светлана Кучерук.

Стоит отметить, что администраторы группы в комментариях отметили страницу Администрации центрального района, однако реакции еще не последовало.

Напомним, на несанкционированной свалке, расположенной на окраине Николаева, среди строительного мусора местные жители обнаружили служебную документацию Николаевского гарнизона военной прокуратуры Южного региона.