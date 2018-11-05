«Должна была совершить еще ряд терактов»: Убийца подполковника СБУ в Мариуполе назвала имя заказчика

Жительница Донецка Юлия Прасолова, осужденная к 12 годам тюрьмы за убийство подполковника СБУ Александра Хараберюша назвала имя заказчика убийства.

Об этом Прасолова рассказала в интервью телеканалу 1+1, передает «Левый берег».

Прасолова рассказала, что за убийство ей заплатил «чиновник» террористической организации «ДНР» - «помощник начальника Центра специальных операций Министерства госбезопасности» Максим Симонов, который ранее служил в украинской правоохранительной системе.

- Финансируют его российские структуры. Одна из баз центра расположена в промзоне завода «Изоляция». Теперь там ангары с техникой и тюрьма для пленных. Руководит центром Владимир Евдокимов по кличке «Ленин». ... Нет ни одного подтверждения его работы на украинские или российские спецслужбы до войны, - отметил журналист программы Анатолий Цаплиенко.

По словам Прасоловой, боевики заплатили ей 15 тыс долларов, но в нескольких расписках для Симонова Прасолова указала в целом сумму около 60 тыс. долларов.

- Он сказал, что я не одна это все делала, что кто-то устройство выполняет. Я написала расписку. Затем он приехал еще раз, говорит, что надо написать больше. Написала еще, - рассказала осужденная.

Также она сообщила, что убийство Хараберюша было не последней ее задачей: Симонов приказал ей подорвать офицера спецслужб в Славянске. Еще один теракт она должна была осуществить в Курахово, где расположена мощная электростанция.

Как сообщалось, взрыв автомобиля, в котором находился Хараберюш, произошел 31 марта 2017 года в Центральном районе Мариуполя. Сам Хараберюш, который занимал должность заместителя начальника главного отдела контрразведки Донецкого управления СБУ, погиб на месте. В октябре 2017 года СБУ задержала в Одессе Юлию Прасолову по подозрению в совершении подрыва машины Хараберюша. По ее словам, убийство заказал боевик по кличке «Ленин», который руководил центром специальных операций так называемого «МГБ ДНР», созданного под кураторством российских спецслужб.

Напомним, в октябре 2018 года суд приговорил к 12 годам тюрьмы террористку, которая убила полковника контрразведки Хараберюша.