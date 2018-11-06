Начальник ВОХРа 79-ой бригады два года передавал информацию спецслужбам РФ – потом признался, что рассказывал открытые данные и дело закрыли

В Николаеве суд освободил от ответственности и закрыл дело о государственной измене относительно начальника военизированной охраны 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады, который два года контактировал с российской разведкой и рассказывал им открытые данные и новости из СМИ.

Об этом свидетельствует соответствующее определение Центрального районного суда Николаева.

В ходе расследования установили, что начальник военизированной охраны 79-й ОДШБр с корыстных побуждений с целью личного обогащения согласился на сотрудничество начальника группы 3-го оперативного отдела 316-го разведывательного центра главного управления генштаба вооруженных сил Российской Федерации.

Предложение о сотрудничестве с российскими спецслужбами поступило начальнику военизированной охраны от знакомого посредника, который провел летом 2016 года «вербовочную беседу».

Позже начальника охраны систематически встречался с посредником на территории части и передавал ему якобы «полученную из средств массовой информации и придуманную им личную информацию о Вооруженных Сил Украины», а именно об их размещении, морально-психологическом состоянии и тому подобное.

26 июня начальник военизированной охраны обратился в контрразведку СБУ и рассказал о своей связи с иностранными спецслужбами и о полученном задании.

Во время подготовительного судебного заседания прокурор просил суд освободить от уголовной ответственности подозреваемого в госизмене, ссылаясь на доводы, что он фактически не выполнил задание российской разведки и сам сообщил в контрразведку СБУ о своей связи с представителями иностранных вооруженных сил.

Сам подозреваемый в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 28, части 1 статьи 14, части 1 статьи 111 Уголовного кодекса Украины, то есть подготовка государственной измены группой лиц, признал вину в совершенном и также просил освободить его от ответственности из-за вышеуказанных обстоятельств.

В итоге суд принял решение освободить начальника военизированной охраны 79-й ОДШБр от уголовной ответственности и закрыл это уголовное производство.

Напомним, как осужденного в Николаеве убийцу, которого террористы «ДНР» выдали Украине, пыталась завербовать ФСБ