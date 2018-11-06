«Отсутствует состав преступления»: Полиция закрыла дело против николаевского морпеха, перешедшего на сторону «ДНР»

В августе текущего года полиция Донецкой области закрыла уголовное производство в отношении николаевского морпеха Виталия Чмиля, который ранее, по сообщению штаба ООС, перешел на сторону «ДНР».

Об этом говорится в соответствующем постановлении, которое имеется в распоряжении «Преступности.НЕТ».

Как известно, 3 мая в штабе Операции объединенных сил сообщили, что пропавший 2 мая в районе фронтового поселка Широкино военнослужащий морской пехоты дезертировал и перешел на территорию, временно подконтрольную российским оккупационным войскам. Дезертировал он якобы из-за долга в размере нескольких десятков тысяч гривен. Им оказался 35-летний военнослужащий николаевской 36-й отдельной бригады морской пехоты.

После чего его жена Оксана заявила, что не верит в его предательство. Позже на Youtube-канале «НовороссияТВ» было размещено видео его «интервью», в котором Чмиля водят по Донецку. Там он говорит, что «не видит вранья» со стороны боевиков.

В самом документе указано, что, согласно докладу от Мариупольсого отделения Военной службы правопорядка, 3 мая после артиллерийского обстрела позиций Чмиль самовольно направился к опорному пункту незаконных вооруженных формирований «ДНР». По данному факту военная прокуратура Мариупольского гарнизона открыла уголовное производство, материалы которого были направлены в следственный отдел Волновахского отдела полиции ГУ НП в Донецкой области.

В то же время собеседник «Преступности.НЕТ» в командовании 36-й бригады рассказал, что Чмиль «шел в наступление», не имея при себе никакого оружия.

Также, в соответствии с данным постановлением, следственными действиями установлено, что Чмиля взяли в плен представители так называемой «ДНР», что подтверждается протоколами допроса свидетелей, протоколом осмотра места события, протоколом осмотра интернет-ресурса «Youtube », другими материалами уголовного производства.

«То есть в действиях военнослужащего Чмиля В.А. отсутствует состав преступления, предусмотренного частью 4 статьи 407 УК, а уголовное производство должно быть закрыто на указанных основаниях», - говорится в документе.

Напомним,что из-за татуировки «Слава Украине» террористы отрезали взятому в плен «айдаровцу» руку.

Ранее также сообщалось, что террористы так называемой ЛНР держали в плену сотрудников милиции и прокуратуры, а также мирных граждан, которые могли владеть информацией о правоохранителях Северодонецка и Рубежного Луганской области, применяя жестокие пытки.